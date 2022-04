Dragon Ball Super: Super Hero, un poster mostra Piccolo alla massima potenza

Goku e compagni si sono allenati molto, sbloccando poteri che all'inizio di Dragon Ball sembravano fantascienza. Inizialmente c'erano i potenziamenti fisici, in seguito è arrivato l'inserimento di tecniche di combattimento uniche. Poi sono arrivate vere e proprie trasformazioni che hanno cambiato il franchise per sempre.

Per mantenere fresca la storia, Toriyama e la Toei Animation puntano sempre su qualche novità da inserire, e le trasformazioni sono all'ordine del giorno. Anche in Dragon Ball Super: Super Hero ce ne sarà una, ma non riguarderà Goku o Vegeta - almeno per ora e per le informazioni trapelate - ma coinvolgerà un altro personaggio. Sarà Piccolo a godere di un potenziale completamente sbloccato, così da poter affiancare Gohan nella lotta contro gli androidi Gamma 1 e Gamma 2.

La nuova forma di Piccolo è stata messa in risalto nel nuovo poster a tema Dragon Ball Super: Super Hero, dove il namekkiano è l'unico presente. Con questa nuova versione di se stesso, Piccolo perde il tipico verde con cui l'abbiamo sempre visto, con la pelle che assume un colore più chiaro, leggermente tendente al giallo. Quale sarà il potenziale espresso da questo Piccolo?

I fan hanno già dato un nome al nuovo Piccolo, mentre il doppiatore di Gamma 2 elogia quello del namekkiano.