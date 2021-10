Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo poster promozionale, ecco protagonisti e nemici

La saga animata di Dragon Ball Super si è stoppata a fine 2018 con la proposta nei cinema nipponici di Dragon Ball Super: Broly, ambientato dopo la conclusione del Torneo del Potere e che ha portato nell'universo canonico uno dei saiyan più famosi di sempre. Da allora però c'è stato il vuoto, fino all'annuncio di Dragon Ball Super: Super Hero.

Non sappiamo ancora molto di Dragon Ball Super: Super Hero, il film che debutterà nel 2022 in Giappone e che sarà realizzato in 3DCG, come mostrato dai primi teaser trailer. Abbiamo visto però quali sono i personaggi principali e i due avversari che Goku e compagni dovranno affrontare. In occasione del NYCC dove Dragon Ball Super: Super Hero farà la sua apparizione, arriva nuovo materiale promozionale per il lungometraggio supervisionato da Akira Toriyama.

La locandina promozionale visibile nel tweet in calce mette al centro Goku e Piccolo che, a giudicare dalle prime informazioni, saranno i protagonisti principali della storia, mentre ai lati troviamo i due misteriosi individui che ricopriranno il ruolo di antagonista della storia. Lo stile è lo stesso di quello visto nel teaser di qualche mese fa, ma la speranza è di vederne e saperne di più durante il NYCC dove potrebbe essere proiettato il trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero.