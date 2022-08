Dragon Ball Super: Super Hero, la potenza di Gohan Beast nella figure di Kylin Studio

Dragon Ball Super: Super Hero ha rappresentato in qualche modo un ritorno al passato per il franchise ideato da Toriyama. Da minacce intergalattiche e avversari millenari, si è passati ad un problema limitato al pianeta Terra, con protagonisti assoluti Gohan e Piccolo, diventati secondari nel manga a causa del livello raggiunto da Goku e Vegeta.

Gli autori hanno quindi ben pensato di donare ai due volti principali delle nuove trasformazioni: ovvero Gohan Beast e Piccolo Orange. Attraverso dei significativi, ed evidenti, cambiamenti rispetto al design originale, queste due nuove forme continuano ad accumulare opinioni contrastanti tra gli appassionati di lunga data, ma sono comune riuscite a generare interesse, soprattutto per quanto riguarda la loro unicità.

Gohan Beast rappresenta uno stadio evolutivo mai raggiunto né da Goku né da Vegeta, che gli artisti di Kylin Studio hanno voluto omaggiare realizzando la figure da collezione che potete vedere in calce. Alta 46 centimetri, la statua dona alla nuova trasformazione di Gohan un’aura con venature rosa e blu, per riprendere i colori del film, e riesce a comunicare la rabbia e la potenza del Saiyan.

Sono anche presenti due volti sostitutivi di Gohan, con i capelli scuri e biondi della semplice trasformazione in Super Saiyan, e per chi volesse, oltre alla versione normale e quella ex, rispettivamente vendute a 260 e 280 euro, sarà disponibile anche una versione speciale con l’aggiunta della piccola Pan, al prezzo di 325 euro. È già possibile pre ordinare il prodotto, per riceverlo nel primo trimestre del 2023.