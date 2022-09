Dragon Ball Super: Super Hero, la premiere italiana è vicina: il film nel poster ufficiale

Mentre Dragon Ball Super: Super Hero sbanca il box office statunitense, Sony Pictures Italia e Crunchyroll Italia si preparano al lancio nei cinema nostrani pubblicando la locandina promozionale ufficiale italiana del film. Gohan e Piccolo sono già pronti alla loro nuova battaglia!

L'ultimo trailer italiano di Dragon Ball Super: Super Hero ci ha rivelato le voci dei doppiatori nostrani, ma ora che la data di uscita è imminente arriva anche il poster ufficiale dell'anime movie che ha già conquistato i botteghini mondiali.

Sulle pagine social media di Sony Pictures Italia e Crunchyroll, che si stanno occupando della distribuzione italiana del film marchiato TOEI Animation, è stata condivisa la locandina di Dragon Ball Super: Super Hero per l'Italia.

L'artwork, che trovate in calce all'articolo, mostra Gohan e Piccolo pronti al combattimento contro quelli che apparentemente sembrano essere i due antagonisti principali, gli androidi di nuova generazione Gamma 1 e Gamma 2.

La battaglia tra gli artefici dell'Esercito del Fiocco Rosso e i Guerrieri Z è già iniziata nella key visual, ma per quanto riguarda l'uscita italiana occorre attendere il 29 settembre, solo al cinema. Vi ricordiamo che questo film adotta uno stile grafico rivoluzionario rispetto al passato e che per la prima volta non saranno Goku e Vegeta a dominare lo schermo.