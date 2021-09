Il mondo animato canonico di Dragon Ball si era fermato nel 2018 con il film Dragon Ball Super: Broly. Da lì in poi, è stata una continua attesa per gli appassionati che hanno dovuto ripiegare sul manga scritto e disegnato da Toyotaro oppure sullo spin-off Super Dragon Ball Heroes. Ma a breve ci sarà il ritorno dell'anime con un altro film.

A luglio 2021 è stato annunciato Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo lungometraggio del franchise di cui finora si sa poco e nulla. È stato rivelato che sarà realizzato in 3DCG, come dimostrato dai primi character design e i brevi teaser, e che ci saranno alcuni personaggi in primo piano come Goku, Piccolo, Crilin e Pan, oltre i nemici di turno. L'uscita è programmata nel 2022, ma prima di allora potrebbero arrivare nuove informazioni.

È stato infatti confermato nelle scorse ore che Dragon Ball Super: Super Hero sarà presente al NYCC, ovvero il New York Comic Con. La manifestazione si terrà nella città statunitense tra il 7 e il 10 ottobre 2021, quindi tra meno di un mese e al progetto di Toei Animation sarà dedicato un importante panel. Vedremo trailer e data di uscita ufficiale per Dragon Ball Super: Super Hero? Non resta che attendere qualche altra settimana.