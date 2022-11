Dragon Ball Super: Super Hero, prime immagini e data d'uscita dell'anime comic

Dragon Ball Super: Super Hero ha segnato una sorta di ritorno al passato per il franchise ideato da Toriyama. Limitata ad una minaccia sul pianeta Terra, col ritorno di Gohan e Piccolo in ruoli centrali, la storia è riuscita a catturare l’interesse della community, e presto gli appassionati potranno riviverla attraverso l’anime comic ufficiale.

Nonostante i dubbi iniziali considerato soprattutto l’utilizzo della 3DCG nella realizzazione dei personaggi e delle animazioni, la pellicola di Toei Animation è riuscita comunque a raggiungere ottimi risultati a livello mondiale, dopo una timida accoglienza in patria registrata nelle prime settimane.

La battaglia di Gohan e Piccolo contro la Nuova Armata del Fiocco Rosso e gli androidi realizzati dal Dr. Hedo, nipote del dottor Gelo conosciuto in Dragon Ball Z, è stata teatro di nuove trasformazioni e importanti novità che in futuro potrebbero essere rese canoniche nel manga. In attesa di scoprire se Toriyama e Toyotaro inseriranno Gohan Beast o Piccolo Orange nell’opera, Shueisha ha annunciato l’arrivo dell’anime comic ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero il 2 dicembre 2022, rivelando la copertina e mostrando alcune pagine in anteprima, che potete vedere in calce.

Per concludere ricordiamo che il film ha fatto registrare degli aumenti nel fatturato di Toei Animation, e vi lasciamo alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.