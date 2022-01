Dragon Ball Super: Super Hero, i primi dialoghi ufficiali del film in questa clip

Il cast del nuovo film di Dragon Ball Super ha condiviso un'anteprima di alcuni dei dialoghi che vedremo nel prossimo Dragon Ball Super: Super Hero con una nuova clip. I fan di Dragon Ball hanno molto di cui essere entusiasti per questo nuovo anno.

Non solo l'arco di Granola nel manga di Dragon Ball Super si concluderà nel corso del 2022, ma il franchise continuerà con questo nuovo film. Si tratta del primo nuovo progetto anime per il franchise in quattro anni, con la possibilità di porre le basi per un ritorno della serie anime di Dragon Ball Super.

Il materiale promozionale rilasciato finora ha svelato ai fan cosa aspettarsi da Gohan e Piccolo in Dragon Ball Super: Super Hero, ma il cast stesso ha dato ai fan un'idea ancora migliore con alcuni dialoghi speciali che mostrano in anteprima alcune delle scene del film.

Dal panel del Jump Festa 2022 per il film dello scorso anno, i fan possono farsi un'idea di cosa aspettarsi non solo da Gohan e Piccolo, ma anche dai nuovi androidi Gamma 1 e 2. Potete vedere in calce alla notizia il post di @DBSChronicles con traduzioni di @peraperayume su Twitter.

Dragon Ball Super: Super Hero uscirà in Giappone il 22 aprile dell'anno prossimo, ma non è ancora stata fissata una data di uscita internazionale. Sappiamo solo la data di lancio di Dragon Ball Super: Super Hero in Tailandia. Per quanto riguarda la storia che legherà tutti questi dialoghi, Toei Animation descrive il film così:

"Dragon Ball Super: Broly è stato una mega-hit con un incasso mondiale di 13,5 miliardi di yen. Quattro anni dopo, nel 2022, un nuovo film della serie Dragon Ball Super è finalmente arrivato con un 'risveglio' ancora più grande!

L'Esercito del Nastro Rosso, un'organizzazione malvagia che è stata distrutta da Goku in passato, è stata sostituita da un gruppo di persone che hanno creato nuovi e più potenti androidi, Gamma 1 e Gamma 2. Si fanno chiamare "supereroi" e cominciano ad attaccare Piccolo, Gohan e altri... Qual è il vero scopo del "nuovo Esercito del Nastro Rosso"? Con il pericolo che incombe sul mondo, è il momento di svegliarsi! Svegliati, Super Hero!!!"

Cosa ne pensate? Vi stanno piacendo le anteprime su Dragon Ball Super: Super Hero finora? Cosa sperate di vedere dal nuovo film? Cosa sperate di vedere da Dragon Ball Super dopo l'uscita del nuovo film? Fateci sapere pure tutti i vostri pensieri nei commenti.