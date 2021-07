Dragon Ball Super: Super Hero, i produttori svelano nuovi dettagli

Proprio com'era accaduto qualche anno fa con DBS: Broly, TOEI Animation ha sfruttato l'enorme vetrina del Comic Con di San Diego per annunciare in pompa magna Dragon Ball Super: Super Hero, dando così un titolo alla pellicola già svelata lo scorso maggio. Ad ogni modo, ulteriori dettagli sul film sono stati aggiunti dai produttori.

Oltre al grosso coinvolgimento di Toriyama, il team sta lavorando duramente per massimizzare il fascino del progetto che sembra essere destinato a dividere in due la community. Il teaser di Dragon Ball Super: Super Hero, infatti, seppur si tratti di un video promozionale realizzato ad hoc solo come presentazione del nuovo "stile grafico", presenta una caratteristica visiva a metà strada tra la computer grafica e quella tradizionale.

Ad ogni modo, gli ospiti del panel dedicato sono i massimi dirigenti incaricati di gestire i vari aspetti del franchise, su tutti Akio Iyoku, editor di Toriyama e produttore esecutivo di Dragon Ball che ha aggiunto: "Ora che la data d'uscita è stata fissata al 2022 possiamo lavorare a pieno regime. Per il momento, tutto quello che posso dirvi è che sarà fantastico! Toriyama ha lavorato con noi sin dalla fase di sviluppo della storia ed è stato fortemente partecipe del processo di illustrazione dei personaggi del film. Man mano che lavoravamo il film ha iniziato ad essere via via sempre migliore! Come dicevo, sono sicuro che sarà un film fantastico ma ancor di più penso che sia uno di quei film che lascia i fan a bocca aperta a pensare cose come "quindi Dragon Ball è capace di fare anche questo, non mi aspettavo fosse così!" Mi auguro che tutti i fan possano continuare a mantenere alte le aspettative e resistere fino all'anno prossimo!"

Estremamente interessanti le parole del producer di TOEI Animation, nonché colui che ha fatto da produttore al precedente lungometraggio e alla serie televisiva, Norihiro Hayashida: "Penso che questo nuovo film abbia un differente appealing rispetto a Dragon Ball Super: Broly. Ci sono molte più scene slice-of-life che davvero mettono in risalto il ricco mondo costruito da Akira Toriyama. Ovviamente, questo non vuol dire che non ci saranno scene intense! Si tratta di una perfetta fusione tra il classico Dragon Ball e nuovi aspetti della serie i quali, questi ultimi, sento che potrebbero dare vita a qualcosa di davvero originale e rivoluzionario. Penso inoltre che saremo in grado di accontentare tutti i fan proprio come lo stesso Toriyama con questo film. Presentare le incredibili storie e i disegni di Toriyama nel migliore dei modi è sempre stata la nostra missione. Mi auguro che tutti voi possiate aspettare pazientemente e con eccitazione un altro poco ancora!"

E voi, invece, cosa ne pensate delle loro parole? In che modo questo film potrà realmente definirsi "rivoluzionario" e "originale" rispetto al solito franchise? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.