Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova promo annuncia la forma finale di Gohan

Con l'avvicinarsi dell'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero, fissato per l'11 giugno nei cinema nipponici, le notizie riguardanti il film si fanno sempre più frequenti. Tante novità su Dragon Ball Super: Super Hero sono emerse grazie alle immagini inedite pubblicate dalle riviste giapponesi, mentre altre dai poster promozionali della pellicola.

Come ben sappiamo, i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero saranno Gohan e Piccolo, con il secondo che si è già mostrato nella sua nuova forma. Molti si sono però chiesti se anche il figlio di Goku possa ricevere una trasformazione inedita, visto che è al centro dei riflettori da un po' di tempo.

Ebbene, un'immagine promozionale del film conferma che Gohan avrà una nuova forma in Super Hero. Come possiamo vedere nel tweet di @SaiyanScholarGT, la promo recita: "Gohan collabora con Piccolo per salvare sua figlia Pan. Per sconfiggere i potenti nemici, Gohan libererà il suo potenziale latente e diventerà il guerriero più forte." Nella riga sottostante, in un colore grigio sbiadito, un'altra scritta recita: "Rumors da Super Hero: si dice che sarà la forma più forte e perfetta della storia di Gohan?!"

Sicuramente questa immagine promo alza a mlle l'hype dei fan per Dragon Ball Super: Super Hero. La nuova forma di Gohan è quindi confermata, e con ogni probabilità sarà anche la più forte mai vista. C'è da vedere chi, oltre a Gamma 1 e Gamma 2, darà del filo da torcere a Gohan: secondo una teoria, in Dragon Ball Super: Super Hero assisteremo al ritorno di Cell, che potrebbe dar vita a un round 2 della battaglia finale del Gioco di Cell.