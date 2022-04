Dragon Ball Super: Super Hero, i protagonisti del film nell'illustrazione di Toyotaro

Mentre si attendono notizie riguardo la data d’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero inizialmente fissata per il 22 aprile 2022 ma rinviata a causa di un pesante attacco hacker alla Toei Animation, il mangaka Toyotaro è tornato con una simpatica illustrazione dedicata ai protagonisti e antagonisti della pellicola.

Le numerose informazioni e novità condivise dalla produzione nel corso dei mesi passati hanno anticipato una singolare attenzione per personaggi diventati secondari nella serie manga regolare, e che avranno quindi l’occasione di avere finalmente un po’ di spazio all’interno del franchise. Gohan, Piccolo e Pan saranno infatti i personaggi principali attorno ai quali girerà la trama, e che dovranno affrontare la minaccia del nuovo esercito del Fiocco Rosso.

Per celebrare l’arrivo del nuovo film, e rendere l’attesa meno pesante, Toyotaro ha quindi deciso di realizzare lo spettacolare disegno che trovate in calce, dove vengono proprio rappresentati i tre protagonisti, e i due antagonisti principali Gamma 1 e Gamma 2, potenti androidi creati dal Dr. Hedo, scienziato al servizio del Red Ribbon. Come di consueto diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo alla simpatica collaborazione tra Dragon Ball e Oreo, e ad una fusione che vedremo nella pellicola.