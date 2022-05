Dragon Ball Super: Super Hero, i protagonisti del film nel poster in versione definitiva

Un attacco ransomware subito da TOEI Animation, ha allontanato la community di appassionati dalla data di uscita nelle sale giapponesi di Dragon Ball Super: Super Hero, ora riprogrammato per il mese di giugno. A poche settimane dal debutto, lo staff al lavoro sul film sta rilasciando nuovo materiale per mantenere al caldo le aspettative dei fan.

L'utente Twitter @DBSChronicles ha condiviso con i suoi follower la locandina ufficiale, definitiva e in alta qualità, del prossimo anime movie del franchise. In Dragon Ball Super: Super Hero ci saranno i tre più forti dell'Universo 7, ma questa volta non è loro il ruolo di star. A difendere il pianeta Terra, e prendersi i riflettori, saranno Gohan e Piccolo, al centro del poster. Al loro fianco, troveremo la piccola Pan, decisa a replicare le orme del padre, Goten e Trunks, ora adolescenti, C-18, Bulma, Yajirobei e Dende. Inoltre, troveranno spazio anche gli amici di Broly.

Per quanto riguarda gli antagonisti, questi saranno i membri del Red Ribbon. Risorto dalle sue ceneri, il gruppo criminale tornerà ad attaccare con le malvagie invenzioni del Dottor Hedo. Egli, minaccerà i Guerrieri Z con una nuova generazione di Androidi, Gamma 1 e Gamma 2. Tuttavia, alcuni indizi sembrano confermare che in Dragon Ball Super: Super Hero assisteremo al ritorno di Cell.

Vi ricordiamo che la pellicola rivoluzionerà il franchise adottando un innovativo stile grafico in 3DCG e che la data di uscita è stata ufficialmente spostata all'11 giugno.