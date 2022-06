Dragon Ball Super: Super Hero, il quinto PV è online, Gohan e Piccolo protagonisti

Gli appassionati si sono segnati una data sul calendario, una data che si sta avvicinando sempre di più e che ormai è davvero prossima. Dragon Ball Super: Super Hero uscirà l'11 giugno nei cinema giapponesi, mentre nei cinema italiani arriverà soltanto tra qualche tempo. Intanto però la pubblicità in madre patria si dà da fare.

Sono sempre più frequenti le dichiarazioni, le immagini, i commenti ma soprattutto i trailer di Dragon Ball Super: Super Hero sulle TV nipponiche e sui vari social media del paese del Sol Levante, dove la campagna per promuovere il film è sempre più accesa. Nelle ultime ore è stato trasmesso un video inedito, il quinto Promotional Video di Dragon Ball Super: Super Hero, un teaser della durata totale di 15 secondi.

Ci sono poche novità da osservare nel video in basso, con ancora una volta Gohan e Piccolo che si prendono la scena in questo scontro con gli androidi Gamma 1 e Gamma 2. Il duo è però supportato dai giovani Goten e Trunks che si vedono per pochi istanti e per lo più in secondo piano in due frangenti ben precisi. In uno lanciano dei raggi energetici insieme a Gohan e Piccolo, attaccando dalla distanza, nell'altro invece si vedono fusi in Gotenks ma in versione grassa, simbolo di una fusione fallita.

Anche loro due prenderanno quindi parte alla battaglia di Dragon Ball Super: Super Hero.