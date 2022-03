Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il nuovo QG del Fiocco Rosso

Non è ancora del tutto chiaro chi sarà il villain principale in Dragon Ball Super: Super Hero, tuttavia sappiamo che ci sarà lo zampino del Fiocco Rosso, storica organizzazione criminale che Goku ha già affrontato in passato. Per il ritorno sul grande schermo, TOEI e Toriyama hanno immaginato un inedito QG.

Qualche settimana fa era emersa una prima immagine del nuovo quartier generale del Fiocco Rosso, un'imponente struttura costellata di edifici misteriosi. Dal trailer promozionale rilasciato qualche giorno fa, inoltre, TOEI Animation ha preannunciato l'esistenza di una creatura pericolosa al quale l'organizzazione criminale sta lavorando segretamente.

In attesa di conoscere di chi si tratti, se dell'androide 21 o addirittura di Cell, lo studio di animazione ha rilasciato una nuova immagine sul sito ufficiale con un focus più attento a QG del Fiocco Rosso. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata alla struttura in questione con una vista dall'alto che mostra una sorta di canyon artificiale simile al simbolo che da il nome all'organizzazione criminale.

Purtroppo le strutture non sono facilmente riconoscibili, ma maggiori dettagli arriveranno contemporaneamente alla distribuzione di Dragon Ball Super: Super Hero al cinema a partire dal prossimo mese. E voi, invece, cosa ne pensate del design di questo quartier generale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.