Dragon Ball Super: Super Hero, qual destino dei nuovi Androidi nel franchise

Dragon Ball Super: Super Hero ha riportato il franchise indietro di diversi anni, donando a Gohan e Piccolo il ruolo di protagonisti, pronti ad affrontare una minaccia derivante dalla prima serie: l’Armata del Fiocco Rosso. Questa rediviva organizzazione ha dato vita a nuovi androidi, ma quale saranno le conseguenze di questo ritorno nel manga?

Come accaduto infatti per gli eventi narrati in Dragon Ball Super: Broly possiamo aspettarci di vedere canonizzati tutti gli avvenimenti dell’ultima pellicola anche nella continuity narrata nel manga di Dragon Ball Super. Resettando i numeri dei modelli di androidi prodotti dal Dr. Gelo, il Dr. Hedo ha creato Gamma 1 e Gamma 2, e soprattutto ad un bio-androide estremamente pericoloso: Cell Max.

Nelle scene finali del film, Gamma 2 si sacrifica per fermare Cell Max, determinando così la distruzione di due delle creazioni di Hedo, protetto da Gamma 1 durante il combattimento. Considerando la sensibilità dimostrata da Hedo in persona, che ha dovuto sempre obbedire agli ordini di Magenta, leader della nuova Armata del Fiocco Rosso, ora distrutta, lo scienziato ha deciso di lavorare per Bulma alla Capsule Corp.

Una decisione che potrebbe inserire facilmente lui e il suo androide sopravvissuto nella narrazione futura di Dragon Ball Super. Diteci voi cosa ne pensate di questa possibile integrazione di Hedo e Gamma 1 nel manga lasciando un commento qui sotto.