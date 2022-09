Dragon Ball Super: Super Hero, qual è il futuro dell'Armata del Fiocco Rosso?

Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelata una sorpresa sia dal punto di vista realizzativo, con l’attenzione data alle animazioni in 3DCG, sia al ritorno ad un tipo di narrazione legato alle origini del franchise, e lontano da minacce intergalattiche. Stavolta, infatti, i protagonisti hanno dovuto affrontare la rediviva Armata del Fiocco Rosso.

Dopo aver discusso del futuro degli androidi e del Dr. Hedo nel franchise, torniamo ad analizzare alcuni degli eventi più rilevanti riguardo l’organizzazione guidata dal comandante Magenta. Intenzionato a riportare in auge il Fiocco Rosso, Magenta assume il nipote del grande Dr. Gelo, colui che diede vita a Cell e agli altri androidi conosciuti in Dragon Ball Z, per creare delle nuove minacce artificiali: Gamma 1, Gamma 2, e il controverso Cell Max.

Verso la fine della pellicola però, il Dr. Hedo è colto da una crisi, e comprende come il suo lavoro abbia messo in pericolo il mondo intero, e decide di andarsi a costituire alle autorità. Tuttavia, Bulma lo ferma offrendogli un’occupazione alla Capsule Corp. La magnanimità della donna ha decretato quindi la fine dei superstiti della nuova Armata del Fiocco Rosso, che dopo un sontuoso ritorno sembra essere stata, totalmente, distrutta.

