Dragon Ball Super: Super Hero, qual è il ruolo di Goku e Vegeta nel film?

Il nuovo film di Dragon Ball Super ha deciso di intraprendere una via completamente diversa dal solito. Nei lungometraggi c'è sempre stato al centro Goku, il protagonista storico della serie e che non fu scalzato da Gohan neanche durante la saga di Majin Bu, dove sembrava che il ragazzo fosse destinato a diventare la figura principale della serie.

E invece tutto ciò è accaduto in Dragon Ball Super: Super Hero. È noto ormai da tempo che Goku e Vegeta sono stati impegnati in tutt'altro, lasciando la luce dei riflettori a Gohan e Piccolo. I due, che sono rimasti sulla Terra, hanno dovuto affrontare una nuova minaccia proveniente dal ricostituito esercito del Red Ribbon. Ma, nonostante tutto, qual è stato il ruolo di Goku e Vegeta in Dragon Ball Super: Super Hero?

L'apparizione dei due storici personaggi è molto limitata alle fasi iniziali del film. Nel breve frangente in cui sono stati mostrati, i due si stavano allenando combattendo tra di loro e con Broly, il saiyan che è tornato dopo il lungometraggio a lui dedicato. I due dovevano insegnare a Broly come usare a dovere il suo potere, ma alla fine hanno finito per combattersi così da scoprire chi fosse il più forte.

Pertanto, il loro ruolo non ha aggiunto momentaneamente nulla alla storia, a meno che non venga tutto ripreso in una futura serie che allargherà ciò che è successo. E anche Toriyama ha parlato dell'assenza di Goku nel film.