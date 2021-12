Dragon Ball Super: Super Hero, quando arriverà nei cinema italiani?

Gli appassionati di Dragon Ball attendono da tempo una nuova serie o un nuovo progetto animato sul franchise di Dragon Ball. Ci sono voluti tanti mesi di attesa ma alla fine Toriyama e la Toei Animation hanno annunciato di star lavorando a Dragon Ball Super: Super Hero, un nuovo lungometraggio stavolta però realizzato completamente in 3DCG.

Il nuovo epico trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha mostrato quali saranno i personaggi principali dell'opera e quali invece gli antagonisti che dovranno affrontare Goku e compagni, specialmente Gohan sembra avrà un ruolo centrale in Dragon Ball Super: Super Hero. In questo modo, abbiamo un primo sguardo sulla storia e i fan possono speculare sulle varie situazioni in gioco ideate da Akira Toriyama.



Ma non è stato ancora detto nulla sulla data di uscita italiana. Eppure anche in Italia c'è chi non vede l'ora di assistere alle nuove trame imbastite da Akira Toriyama.



Quando potrebbe uscire Dragon Ball Super: Super Hero in Italia? Basandoci sull'esperienza di Dragon Ball Super: Broly, possiamo fare qualche stima della finestra di lancio italiana. Al momento, sappiamo che Dragon Ball Super: Super Hero è previsto per il lancio giapponese il 22 Aprile 2022.



Dato che Broly era uscito in Giappone a Dicembre ed è arrivato in Italia il 28 Febbraio, possiamo ipotizzare che Super Hero possa arrivare in Italia con un distacco simile, ossia di un paio di mesi. Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe essere lanciato in Italia nella stagione estiva, in particolare ipotizziamo fine Giugno.



Considerata l'attenzione che c'è stata verso i film anime in Italia ultimamente, è difficile che passi molto tempo tra la proiezione giapponese e quella italiana. Vi ricordiamo che se volete stare al passo con il manga di Dragon Ball Super potete trovarlo su Manga Plus.