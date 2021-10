Dragon Ball Super: Super Hero, quando esce il film al cinema in Italia?

Gli appassionati di Dragon Ball attendevano da tempo una nuova serie o comunque un nuovo progetto dell'anime. Ci sono voluti tanti mesi di attesa ma alla fine Toriyama e la Toei Animation hanno annunciato di star lavorando a Dragon Ball Super: Super Hero, un nuovo lungometraggio stavolta però realizzato completamente in 3DCG.

Il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha mostrato quali saranno i personaggi principali dell'opera e quali invece gli antagonisti di turno che Goku e compagni dovranno affrontare. Abbiamo così un primo quadro sulla storia e i fan possono per il momento speculare sulle varie situazioni in gioco ideate da Akira Toriyama. Ma non è stato detto nulla sulla data di uscita, rimasta per ora su un generico 2022. Eppure anche in Italia c'è chi non vede l'ora di assistere alle nuove trame.

Quando potrebbe uscire Dragon Ball Super: Super Hero in Italia? Basiamoci su quanto visto per quanto riguarda l'uscita giapponese del film. Al momento ci sono tre ipotesi da prendere in considerazione:

Il film potrebbe uscire in Italia a fine 2022 se in Giappone uscisse tra aprile e luglio;

Il film potrebbe uscire in Italia a inizio 2023 se in Giappone uscisse in autunno;

Il film potrebbe uscire in Italia verso marzo o aprile 2023 se in Giappone uscisse a dicembre 2022;

Considerata l'attenzione che c'è stata verso i film anime in Italia ultimamente, è difficile che passi molto tempo tra la proiezione giapponese e quella italiana.