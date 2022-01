Dragon Ball Super: Super Hero, quando esce fuori dal Giappone? Ecco la prima risposta

Se ancora non lo sapevate, quest'anno Dragon Ball ha molto in serbo per gli appassionati. Dal nuovo merchandising al film Dragon Ball Super: Super Hero, Goku ha un sacco di cose da fare, senza contare la possibilità del ritorno della serie anime di Dragon Ball Super.

Oltre ai capitoli mensili del manga, l'anime tornerà quest'anno con il suo secondo film. E ora, la prima data di uscita oltreoceano per Dragon Ball Super: Super Hero è stata rivelata. Come avrete sentito, Dragon Ball Super: Super Hero uscirà in Giappone questo aprile. I fan erano ansiosi di scoprire quando il film sarebbe uscito all'estero, e ora sappiamo che una di queste uscite avverrà a giugno.

Infatti, i cinema tailandesi proietteranno Dragon Ball Super: Super Hero a partire dal 2 giugno. I biglietti sono già in vendita presso Major Cineplex. Purtroppo, questa è l'unica uscita internazionale che conosciamo al momento.

Dragon Ball Super ha ancora mantenuto il silenzio sul suo lancio negli Stati Uniti o in Italia. Infatti, tutto il Nord America e l'Europa sono in attesa di un aggiornamento per quanto riguarda la finestra di lancio del film. Per ora, possiamo solo aspettare e vedere cosa succede, ma i fan credono che il film debutterà in tempo per la stagione estiva.

Naturalmente, Dragon Ball Super: Super Hero segna la seconda volta dell'anime nei cinema. La serie ha fatto il suo primo debutto nel dicembre 2018 con Broly al seguito. Ora, questo nuovo film coinvolgerà un nuovo antagonista che altri non è se non il Red Ribbon Army. Si è scoperto che l'organizzazione sta prosperando nonostante la sua sconfitta per mano di Goku nella prima storica serie di Dragon Ball.

Il gruppo è in piedi e pronto a vendicarsi, ma gli eroi della Terra saranno pronti a ricordare all'esercito chi sono i migliori ancora una volta. Cosa ne pensate di quest'ultimo aggiornamento su Dragon Ball? Guarderete Dragon Ball Super: Super Hero quando arriverà nei cinema italiani? Sapevate che la produzione di Dragon Ball Super: Super Hero è iniziata molto prima di quanto si pensava? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.