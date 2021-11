Dragon Ball Super: Super Hero, quando uscirà? Ecco la possibile data

Dal momento dell'annuncio ufficiale, la community è in fermento. Con la serie anime ferma da ormai molti anni, i fan non vedono l'ora che Dragon Ball Super: Super Hero faccia il suo debutto nei cinema giapponesi. Ma quando uscirà il rivoluzionario lungometraggio in 3DCG? Un insider potrebbe aver individuato la possibile finestra di rilascio!

Dopo Broly, questo sarà il secondo film ufficiale di Dragon Ball Super, una pellicola che promette di rivoluzionare il franchise con l'adozione di tecniche di produzione innovative. Secondo le prime informazioni, il film metterà in secondo piano Goku e Vegeta per concentrarsi maggiormente su side character del calibro di Piccolo e Pan. Dragon Ball Super: Super Hero, il cui antagonista principale dovrebbe essere il Fiocco Rosso, abbandonerà i canoni standard per intraprendere la via di uno slice of life.

Appurate queste prime informazioni, resta un grosso dubbio: quando verrà pubblicato? Attraverso una lunga analisi, l'affidabile utente @DBS_Chronicles ha teorizzato la possibile finestra di rilascio.

A suggerire la finestra d'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero è la data di debutto di un'altra pellicola recentemente annunciata, ONE PIECE: Red. Il film, che seguirà le avventure di Shanks il Rosso, arriverà il 6 agosto 2022. Ciò vuol dire che da quel momento in poi i botteghini saranno dominati da questa produzione.

Poiché entrambe le IP appartengono a TOEI Animation e Shueisha, Dragon Ball Super non verrà messo in contrapposizione diretta a ONE PIECE, per cui un'uscita estiva è da escludere. Super Hero debutterà dunque nell'inverno del 2022? Anche la stagione invernale è da escludere, secondo le ipotesi dell'utente.

La produzione vorrebbe puntare a una finestra di rilascio più redditizia, che potrebbe corrispondere a un periodo a cavallo tra i mesi di aprile e maggio 2022. Al momento, ribadiamo che non vi è ancora alcuna data ufficiale, ma TOEI potrebbe diffondere notizie certe al panel di Dragon Ball Super che si terrà al Jump Festa 2022.