Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il quartier generale del Fiocco Rosso

Il protagonista della giornata di ieri al Jump Festa 2022 è stato sicuramente il film Dragon Ball Super: Super Hero, con un nuovo trailer mostrato ai fan. Torna quindi sul grande schermo il franchise di Akira Toriyama, il cui ultimo lungometraggio risale al 2018, ovvero Dragon Ball Super: Broly.

Dragon Ball Super: Super Hero vedrà Gohan in primo piano, insieme ai vari Goku, Vegeta e Piccolo. A fronteggiare i nostri eroi vedremo il ritorno di un nemico storico di Dragon Ball, ovvero l'esercito del Fiocco Rosso, oltre a Gamma 1 e Gamma 2.

In un'immagine pubblicata nel sito ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero e condivisa su Twitter da @DBSuperFrance possiamo vedere quello che sembrerebbe il quartier generale dell'esercito del Fiocco Rosso. In una città moderna costruita tra le montagne svetta un edificio contornato da tanti tubi colorati accanto a una cascata. Ingrandendo l'immagine si possono notare dei classici fiocchi rossi, simbolo dell'esercito.

Nonostante le innovative tecniche di animazione utilizzate per Dragon Ball Super: Super Hero dalla TOEI Animation non abbiano pienamente convinto tutti, l'attesa per il film è alle stelle. Soprattutto per i fan di Gohan, che dopo la saga di Majin Bu in Dragon Ball Z ha goduto di ben pochi momenti di gloria rispetto agli altri protagonisti.