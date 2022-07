Dragon Ball Super: Super Hero, dietro le quinte della battaglia di Piccolo

Mentre in Giappone continua a far discutere di sé, a settembre, Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nei cinema italiani con Warner Bros. Entertainment Italia. In attesa della premiere nostrana, in rete è stato diffuso un "making of" del rivoluzionario lungometraggio in 3DCG.

Sin dall'annuncio, Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto discutere di sé. TOEI Animation ha infatti scelto la via dell'innovazione e ha preferito abbandonare il tradizionale stile grafico in 2D, per adottarne uno completamente nuovo che vanta animazioni in computer grafica. Questa scelta, che ha portato a ottimi risultati, ha richiesto un grande lavoro, che ora possiamo osservare in un nuovo dietro le quinte del film.

L'insider Twitter @DBSHype ha condiviso in rete una clip in cui vediamo un animatore della TOEI che, fotogramma per fotogramma, analizza il processo di animazione del combattimento tra Piccolo e Gamma 2. in questa spettacolare battaglia contro l'androide di nuova generazione progettato dal Dr. Hedo, il Namecciano sfoggia la sua nuova trasformazione, di cui è stato ipotizzato il nome ufficiale dai fan di Dragon Ball Super: Super Hero.



Assieme a Gohan, Piccolo è la grande star del film. Il Namecciano, aggredito dagli androidi Gamma, scopre il complotto del Red Ribbon, che sta progettando un nuovo, malvagio piano per conquistare la Terra.