Dragon Ball Super: Super Hero, ecco le reazioni dei fan al nuovo trailer

In fondo alla notizia vi lasciamo alcune delle più belle reazioni dei fan al nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero . Mancano poco più di due settimane all'esordio nei cinema giapponesi del film, fissato per l'11 giugno 2022. Gohan tornerà finalmente ad essere protagonista di grandi battaglie in Dragon Ball, per la gioia dei suoi numerosi fan.

Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, ad ogni modo, ha scatenato le reazioni dei fan sui social , che sono letteralmente impazziti per Gohan. @PressureUNL nel suo tweet ha confrontato uno scatto della presunta nuova forma di Gohan con uno di quando il ragazzo si trasformò per la prima volta in Super Saiyan 2 , mentre @TooRealUnreal si è concentrato su un'immagine dello sguardo di Gohan presa dal trailer, che trasuda molta sicurezza in sé.

Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero si è incentrato su Gohan . Egli è stato mostrato nella sua trasformazione in Super Saiyan, ma anche in quella che sembra a tutti gli effetti la sua nuova, potentissima forma. Alcuni dettagli fanno pensare a qualcosa di simile all'Ultra Istinto non completo di Goku.

THIS SHOT BASICALLY SHOWS GOHAN AWAKENING PAST HIS ULTIMATE FORM!! LOOK AT THAT KI SURROUNDING HIM?!?!?!🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥THIS IS THE STANCE !!!!!! WHEN HE FIRST TRANSCENDED TO SUPER SAIYAN 2!!! GUYS!!! WE'RE IN FOR SOMETHING HUGE!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/urRcuP8hxj — Taro 🦅 (@PressureUNL) May 27, 2022

Gohan looks clean here. Cool shot. pic.twitter.com/XGIaCPnYib — UnrealEntGaming (@TooRealUnreal) May 27, 2022

GODDAMN GOHAN LOOKS INSANELY GOOD IN THIS MOVIE pic.twitter.com/HX5j5F9f8g — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) May 27, 2022

I really hope they don’t just use Gohan in this movie and make him irrelevant again afterwards



Love the visuals tho 🔥 pic.twitter.com/8SQavKAZlm — ⭐️Alexandra💧 (@AlexOfAqua) May 27, 2022

NAH THIS MOVIE ACTUALLY GONNA BE NUTTY ASF



WATCH DIS GON BE CELL WALKING OUT THE POD WITH WATER DRIPPING DOWN HIS PERFECT BODY & SAY "We meet again Gohan". I CAN'T WAIT!!!



ALSO GOHAN BETTER GET A NEW FORM HE DESERVES IT!! pic.twitter.com/tYw4rWnHKw — LR KENJI CEO of Juvia & Daisy #RipGachaTalks (@LR_KENJI) May 27, 2022