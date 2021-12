Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo Red Ribbon ha i suoi doppiatori

Nel 2022 tornerà Dragon Ball Super nei cinema nipponici e forse anche in quelli italiani con l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero. I nemici principali sembrano essere Gamma 1 e Gamma 2, due aspiranti eroi che si sono messi in mostra nei vari trailer pubblicati fino a ora. Ma non sono gli unici elementi inediti in arrivo nella pellicola.

C'è infatti il ritorno del Red Ribbon, quel Fiocco Rosso di vecchia conoscenza che apparve dapprima in Dragon Ball, occupando il ruolo di antagonista di una grande saga per Goku, e poi tornò brevemente in Dragon Ball Z durante la saga di Cell. Il secondo film della serie Super propone quindi una versione rivisitata dell'esercito con tre personaggi principali. Vediamo chi sarà a doppiare tutti questi nuovi personaggi.

Il dottor Hedo, il geniale inventore bambino che si sta occupando di nuovi androidi, sarà doppiato da Miyu Irino; Magenta è il presidente del Red Pharmaceuticals e nuovo volto del Red Ribbon, e sarà doppiato da Volcano Ota; Ryota Takeuchi doppierà Carmine, assistente di Magenta. Infine, il ruolo di doppiatore di Gamma 1 e Gamma 2 è stato invece affidato rispettivamente a Hiroshi Kamiya e Mamoru Miyano.

Volete sapere tutto sul film? Ecco un recap su Dragon Ball Super: Super Hero.