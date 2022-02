Dragon Ball Super: Super Hero, il regista Kodama discute dell'uso dell'animazione CG

A poco meno di due mesi dalla data d’uscita di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale cinematografiche, prefissata per il 22 aprile 2022, è stata organizzata una sessione online di Q&A durante la quale sono stati affrontati aspetti piuttosto interessanti, tra cui anche la controversa decisione che ha portato all’utilizzo dell’animazione CG.

Sin dai primi fotogrammi mostrati infatti gran parte della community che segue da anni, se non decenni, l’opera e l’universo ideati da Akira Toriyama, si è ritrovata di fronte ad uno stile differente e dopo le numerose discussioni, anche piuttosto accese, che ci hanno accompagnato nei mesi scorsi, è stato l’intervento di Tetsuro Kodama a far luce sulle motivazioni che hanno portato lui e il suo staff a decidere di lavorare in questo modo.

“Anche noi siamo cresciuti durante la pubblicazione di Dragon Ball su Shonen Jump, e sappiamo quanto la community abbia continuato a crescere facendolo diventare un vero e proprio fenomeno mediatico. Ma abbiamo il compito di costruire una nuova base per coltivare la passione di nuovi fan. Quindi quale tipo di animazione e stile potrebbe aiutarci a raggiungere l’obiettivo? Da questa domanda è partito il progetto”, questo è stato il commento iniziale del regista, prima di soffermarsi sulle principali caratteristiche della CG.

L'elemento più evidente che differenzia il nuovo stile dall'originale è, come ha sottolineato Kodama, la gestione delle ombre, che lui e il suo team hanno cercato di rendere nella maniera più delicata e uniforme possibile.