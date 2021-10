Dragon Ball Super Super Hero, ritorno clamoroso: l'istante incriminato nel trailer HD

Dopo tanta attesa, Dragon Ball tornerà in versione anime con Dragon Ball Super: Super Hero, film programmato per il 2022 in Giappone. Anche se realizzato in 3DCG, gli appassionati hanno comunque una certa aspettativa, curiosi anche di sapere quali saranno i personaggi centrali della storia.

Sono stati presentati gli antagonisti Gamma 1 e Gamma 2, faranno il loro ritorno Bulma e Dende e infine è trapelata la presenza del Red Ribbon. Ma il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero conferma la presenza di un altro personaggio. Nel video in HD disponibile in alto, bloccandoci nel minuto 0:33, vediamo Goku combattere contro qualcuno che con un attacco solleva un polverone immenso che copre tutto. In un solo istante si intravede chi è questa figura, con un abito verde e viola e lunghi capelli neri.

Il frame incriminato è stato anche bloccato e fotografato nel tweet in calce dove si vede in modo chiaro che in Dragon Ball Super: Super Hero apparirà Broly. Il saiyan leggendario, da poco introdotto nell'universo canonico con il film a lui dedicato nel 2018, ritornerà quindi nell'anime. I fan di Broly possono quindi stare tranquilli dato che, seppur non sia ancora apparso nel manga di Toyotaro, il personaggio non è stato dimenticato da Toriyama e il resto della produzione.