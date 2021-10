Dragon Ball Super: Super Hero, il ritorno di Piccolo con un ruolo centrale

In occasione del New York Comic Con 2021 la pellicola Dragon Ball Super: Super Hero si è mostrata in un primo trailer piuttosto breve ma con riferimenti e dettagli che hanno immediatamente colpito l’attenzione della community. Uno degli aspetti più rilevanti è il ritorno di personaggi ultimamente passati in secondo piano, come Pan e Piccolo.

In passato, soprattutto nella parte iniziale di Dragon Ball Z, Piccolo ha svolto un ruolo fondamentale al fianco dei Guerrieri Z, diventando alleato di Goku nello scontro con Radish, seguendo il piccolo Gohan e facendogli sostenere intensi allenamenti per renderlo un vero guerriero. Nella serie Dragon Ball Super lui, come diversi altri personaggi, hanno subito un arresto nello sviluppo narrativo e nella partecipazione al fianco di Goku e Vegeta, diventati gli unici in grado di affrontare le nuove minacce.

Tuttavia, stando al alle informazioni pubblicate da Toei Animation riguardo il prossimo film, Piccolo tornerà ad essere centrale all’interno della trama. Oltre ad essere stato uno dei primi personaggi a comparire nel materiale promozionale, il namecciano ha ricevuto degli importanti aggiornamenti. Ora Piccolo ha una casa sua, e aspetto più importante, aiuterà la piccola Pan a controllare i propri poteri, seguendola in un allenamento che secondo molti potrebbe portare la figlia di Gohan a trasformarsi in Super Saiyan.

Inoltre, dalle sequenze del trailer, sembra che Gamma 2, uno dei nuovi personaggi introdotti nella pellicola, scaglierà il suo primo attacco proprio contro Piccolo. Un incontro che fungerà da prologo per l’intera vicenda. Fateci sapere cosa pensate di questo importante ritorno nei commenti qui sotto.