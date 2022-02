Dragon Ball Super: Super Hero, il ritorno del Red Ribbon nel commento di un autore

Come ormai noto da diverso tempo, in Dragon Ball Super: Super Hero tornerà un vecchio nemico. Nel prossimo film anime del franchise, sarà il Red Ribbon a minacciare il Pianeta Terra, esattamente come avveniva nell'avventura originale di Goku. Ma com'è nata l'idea di riportare in auge l'organizzazione criminale?

Il Fiocco Rosso è il primo storico avversario contro cui Goku, ancora un bambino, ha dovuto combattere. Dopo essere stata smantellata, l'organizzazione criminale è poi tornata a colpire anche in Dragon Ball Z, a causa delle macchinazioni del Dr. Gelo e dei suoi androidi. In Super Hero, ancora una volta, i Guerrieri Z dovranno affrontare questo antico nemico.

Ma come si è arrivati a ciò? A svelare un retroscena sull'argomento, è Akio Iyoku. Dopo aver dato indizi sul ritorno di Gotenks in Dragon Ball Super: Super Hero, il producer ha voluto spiegare la scelta compiuta.

Stando alle sue parole, quando gli autori hanno scelto di far combattere i Guerrieri Z sulla Terra, la figura dell'antagonista è ricaduta direttamente sul Red Ribbon. Questa, sarà una battaglia contro un esercito, e non più uno contro uno come con Broly. Ciascuno, avrà le proprie motivazioni e il proprio modo di pensare, per cui Magenta o Carmine, i nuovi vertici del Fiocco Rosso, sceglieranno vie diverse per muoversi. Ma in Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe tornare Cell, che andrebbe a sostituire l'organizzazione criminale in qualità di villain principale.