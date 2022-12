Dragon Ball Super: Super Hero, rivelata l'eccezionale illustrazione della steelbook

A giugno è andata in scena una nuova fase per Dragon Ball che non ha preso in considerazione né Goku né Vegeta. I due protagonisti, che ormai calcano sempre la scena, sono stati messi invece da parte per lasciare spazio ad altri personaggi. E così Dragon Ball Super: Super Hero è stato un film ricco di situazioni inedite.

Ormai in Giappone tutti coloro che erano interessati hanno potuto vedere il film al cinema, ma rimangono sempre altri prodotti. Per i collezionisti, c'è l'animeban di Dragon Ball Super: Super Hero, che narra nuovamente la storia in un nuovo formato, ma per chi vuole il film c'è a disposizione non soltanto l'edizione home video classica, ma anche una steelbook.

L'uscita in madrepatria è prevista per il 7 dicembre e per questo i canali ufficiali hanno pubblicato la copertina della steelbook di Dragon Ball Super: Super Hero. I blu-ray possono essere contenuti in questa scatola che potete osservare in basso, con a destra Orange Piccolo e Gohan Beast, mentre a sinistra ci sono i due super eroi Gamma 1 e Gamma 2, che hanno alle spalle il nuovo Cell Max, vero e proprio nemico di questo progetto cinematografico. L'illustrazione è davvero ben fatta, con uno stile di disegno 2D che ben si adatta ai personaggi.

E per scoprirne la qualità, non perdetevi la recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.