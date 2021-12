Dragon Ball Super: Super Hero, rivelata l'età ufficiale di Pan nelle nuove schede

Dopo un'attesa durata qualche anno, Dragon Ball Super tornerà al cinema in Giappone nel 2022 e, presumibilmente, qualche mese dopo in Italia. A fare da protagonisti in Dragon Ball Super: Super Hero ci saranno gli immancabili Goku e Vegeta, accompagnati però da Piccolo, Gohan e la piccola Pan.

Sì, anche la figlia di Gohan e Videl sarà parte di questo nuovo progetto cinematografico. I primi trailer di Dragon Ball Super: Super Hero hanno dedicato molto spazio alla bambina, che ha dimostrato di sapersi già allenare per controllare il proprio ki. Difficilmente la si vedrà allo stesso livello del finale di Dragon Ball Z, ma la strada è appena iniziata.

Quanti anni avrà Pan in Dragon Ball Super: Super Hero? Le nuove bio rivelate in occasione della Jump Festa 2022 rispondono alla domanda. Doppiata da Yuko Minaguchi, Pan avrà tre anni durante questi eventi. La primogenita si sta allenando con Piccolo e, nonostante sia ancora piccolissima, ha già mostrato ottime capacità e un grande potenziale.

Chissà se Dragon Ball Super: Super Hero fungerà da rampa di lancio per Pan, che potrebbe ritagliarsi in futuro un grande ruolo nel macrouniverso dragonballiano sia grazie al manga che all'anime.