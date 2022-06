Dragon Ball Super: Super Hero, rivelato il nome della nuova trasformazione del film

Negli ultimi anni, Dragon Ball Super ha visto un proseguimento della storia soltanto in formato cartaceo. C'è voluto questo 2022 affinché Toei Animation riportasse Goku e gli altri personaggi anche su schermo, stavolta quello grande. Dopo Broly, la casa d'animazione nipponica ha deciso di fare il bis realizzando Dragon Ball Super: Super Hero.

Da qualche giorno in Giappone è riesplosa la mania per la serie e infatti il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero è stato buono. Gli appassionati di tutto il mondo ovviamente devono attendere ancora diversi mesi prima di poter assistere alle nuove trame pensate da Toriyama e Toei Animation. Inutile dire però che in rete sono già trapelate tantissime immagini con informazioni spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero, specialmente alcune riguardanti Gohan.

Ormai è ben noto che Gohan è il vero protagonista del film, che ha messo da parte Goku e Vegeta rispetto al solito. Per portarlo su un livello ancora più alto e per permettergli quindi di affrontare il protagonista del film, è nata una nuova versione del figlio di Goku. Gohan entra in un nuovo stato di super saiyan chiamato "Beyond Ultimate", ovvero lo stato "oltre il definitivo", superando il Gohan che era stato creato dopo l'allenamento con Kaioshin il sommo alla fine di Dragon Ball Z.

Vi piace questo nome? Vedremo se gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero avranno anche riflessi sul manga in futuro.