Dragon Ball Super: Super Hero, quale sarà il ruolo di Broly all'interno del film?

Dragon Ball Super tornerà finalmente, e curiosamente riprenderà diversi anni dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly. Anche se il manga ha continuato la storia della serie oltre il punto in cui il film si è concluso, una delle più grandi anticipazioni per questo prossimo film è il fatto che sarà caratterizzato dal ritorno di Broly.

Confermato il suo ritorno ufficiale nel franchise in Dragon Ball Super: Super Hero, rimane molto misterioso il ruolo che Broly giocherà nel nuovo film. A rendere le cose ancora più curiose è il fatto che anche Goku e Vegeta non rivestiranno i panni da protagonisti come al solito, e l'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero mostra un breve sguardo al ruolo di tutti e tre questi Saiyan nel nuovo film. Come suggerito dai brevi momenti di Broly, Goku, Vegeta e persino Beerus e Whis, sembra che Broly seguirà un nuovo allenamento.

Alla fine di Dragon Ball Super: Broly era stato annunciato che Goku avrebbe combattuto di nuovo con Broly in futuro, ma questo non si è ancora visto negli ultimi capitoli del manga. La serie è passata attraverso due archi narrativi da quel film, e la presenza di Broly in esso non è stata nemmeno presa in considerazione.

Con Dragon Ball Super: Super Hero, sembra che Goku e Vegeta combatteranno con Broly ancora una volta al sicuro sul pianeta di Beerus, dove potranno scatenare tutti i loro poteri. Questo è anche il motivo per cui sono probabilmente troppo occupati per aiutare a fronteggiare le nuove minacce contro la Terra.

Ora si tratta solo di capire se questo è un allenamento a tutti gli effetti per un power-up di Broly (e probabilmente avvicinarlo alla dimensione divina come Goku e Vegeta), o se è solo un'altra battaglia che Goku e Vegeta volevano semplicemente affrontare. La prima opzione è molto più eccitante perché stuzzica l'ulteriore coinvolgimento di Broly nel futuro della serie.

Ma voi cosa ne pensate? Cosa sperate di vedere dal ritorno di Broly in Dragon Ball Super: Super Hero? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super su MANGA Plus.