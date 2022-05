Dragon Ball Super: Super Hero, il ruolo di Gohan e Piccolo secondo Akira Toriyama

Il conto alla rovescia per il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone sta per esaurirsi. Le aspettative nei confronti di questo nuovo progetto sono altissime dal momento che TOEI Animation sembra aver messo in cantiere parecchi colpi di scena per gli appassionati della saga.

il ritorno di Goten e Trunks, i nuovi androidi e i rumors su Cell sono solo un paio delle novità che sembrano contraddistinguere questo progetto scritto da Akira Toriyama. L'autore sembra aver costruito questa storia anche con l'obiettivo di riportare in auge le figure di Gohan e Piccolo. Il sensei ha infatti risposto ad un paio di domande per chiarire il ruolo di questi due personaggi nel film:

"Gohan in realtà è più forte di chiunque altro... o almeno così si dice, ma ultimamente non ha davvero avuto la possibilità di darlo a vedere. Per motivare Gohan ci vuole infatti Piccolo, il suo affezionato insegnante, piuttosto che suo padre Goku. Ho pensato di provare a far nascere così un nuovo supereroe, mettendo questi due sotto i riflettori durante le loro intense battaglie con i cyborg Gamma."

Dopodiché, Toriyama chiarisce il rapporto tra Piccolo e la famiglia di Gohan: "Gohan ha sempre avuto un forte legame con Piccolo, sin da quando si è allenato con lui da bambino. E Videl e Pan vedono ormai Piccolo come un membro della famiglia su cui possono fare affidamento più di chiunque altro."

Infine, il sensei ricorda ai lettori quanto Piccolo sia il suo personaggio preferito e che non vedeva l'ora di buttarlo nella mischia dopo così tanto tempo ai margini della narrazione. E voi, invece, cosa vi aspettate da questo attesissimo film? Diteci la vostre impressioni a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.