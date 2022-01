Dragon Ball Super: Super Hero, il ruolo di Pan e Vegeta nelle nuove immagini promo

Ad aprile manca ancora diverso tempo, e la curiosità e l'attesa della community nei confronti di Dragon Ball Super: Super Hero cresce di giorno in giorno. Quale grave minaccia affronteranno, e come reagiranno i Guerrieri Z? Figure di rilievo della pellicola in 3DCG saranno la piccola Pan e Vegeta.

Mentre la data di debutto nei cinema giapponesi si avvicina, del nuovo materiale promozionale ci offre uno sguardo ravvicinato alla figlia di Gohan e Videl, e al Principe dei Saiyan. Entrambi, da quanto emerso finora, saranno fondamentali per lo sviluppo della pellicola.

Dragon Ball Super: Super Hero segnerà il debutto della 3DCG, nonché il ritorno di un antico nemico, il Red Ribbon. Attraverso le loro macchinazioni, i componenti di questa insidiosa organizzazione criminale daranno vita a degli androidi di nuova generazione, i successori di C-18, C-18 e gli altri, indicati con il nome di Gamma 1 e Gamma 2.

Questi due antagonisti, convinti di essere dei supereroi, si scaglieranno contro i Guerrieri Z, e, come evidenziato dal teaser pubblicato al Jump Festa, in particolare contro Piccolo. A combatterli, ci sarà anche Pan, cresciuta rispetto a quando l'abbiamo vista l'ultima volta nell'anime. Nell'immagine che trovate in calce, la vediamo indossare una t-shirt con un ghigno beffardo. Ci stupirà trasformandosi in Super Saiyan?

A dispetto delle idee iniziali, Vegeta, insieme a Goku, parteciperà allo scontro sulla Terra, e non resterà in disparte ad allenarsi sul Pianeta di Beerus. Probabilmente ricercato dal Red Ribbon, sarà lui a eliminare i due androidi della serie Gamma? Nel film, pare tornerà a indossare la sua classica canotta in tinta blu.

