Dragon Ball Super: Super Hero, quale ruolo avranno Vegeta e Whis?

Il New York Comic-Con 2021 ha portato in dote il primo trailer ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero. La clip del lungometraggio realizzato interamente in 3DCG ha però lasciato la community con parecchie perplessità: Vegeta e Whis non compaiono mai, avranno un ruolo secondario?

Per ammissione dello stesso staff di produzione, la pellicola Super Hero seguirà una strada completamente differente da quella intrapresa in Dragon Ball Super: Broly. In questo film, in uscita nel 2022, non vedremo scontri al pari dell'epico combattimento tra Gogeta e il Super Saiyan Leggendario.

Come noto da tempo, Dragon Ball Super: Super Hero adotterà un approccio più da slice of life. Protagonisti principali saranno personaggi fino a ora rimasti in disparte, come ad esempio Piccolo, che farà da maestro alla piccola Pan, Gohan, o perché no anche Goten e Trunks. D'altronde, la minaccia principale è stata identificata nel Fiocco Rosso, organizzazione criminale che ha dato vita agli inediti Gamma 1 e Gamma 2. Per salvare la Terra da questo pericolo, l'intervento di Goku e Vegeta potrebbe non essere necessario. Ma allora, quale ruolo avranno?

Nel trailer mostrato al NYCC, vediamo Goku allenarsi in compagnia di Broly sul Pianeta di Beerus. Verosimilmente, i due saranno affiancati da Vegeta, che certamente non intende restare indietro, e Whis, che li guiderà nel perfezionamento delle loro tecniche. Dato che però entrambi sono stati esclusi dalla clip, i fan ritengono che questi due personaggi possano addirittura avere un ruolo così marginale da comparire solamente per pochissimi minuti.

Vi lasciamo infine al ritorno di Broly e al suo ruolo in Dragon Ball Super: Super Hero.