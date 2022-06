Dragon Ball Super: Super Hero, ecco la scena che dà inizio al film

L'11 giugno ha fatto il suo esordio in Giappone Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo lungometraggio legato ai Guerrieri Z. Prodotto da TOEI Animation utilizzando delle tecniche di animazione innovative, Dragon Ball Super: Super Hero ha già sfondato quota 1 miliardo di yen al botteghino giapponese, cifra destinata ad aumentare nei prossimi giorni.

Il film approderà anche nei cinema italiani doppiato nel corso del 2022 grazie a Crunchyroll. Nonostante sia passata poco più di una settimana dal rilascio di Dragon Ball Super: Super Hero, in rete è già possibile trovare numerosi spoiler sul film, come le nuove forme di alcuni personaggi o intere sequenze della pellicola.

Il canale YouTube SLOplays ha pubblicato ufficialmente la sequenza introduttiva di Dragon Ball Super: Super Hero, dalla durata complessiva di 2 minuti e 5 secondi. La scena riassume brevemente la storia dell'Esercito del Fiocco Rosso, dalle prime scorribande con un giovanissimo Goku fino alla sconfitta di Cell, ultimo abominio creato dal Dr. Gelo, per mano di Gohan Super Saiyan 2. Inutile dire che le animazioni di TOEI Animation siano una gioia per gli occhi, e vedere alcuni momenti salienti dell'anime che abbiamo amato da bambini sotto una nuova luce non ha davvero prezzo.

Sul finale della intro di Dragon Ball Super: Super Hero viene mostrato Magenta, capo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso che assieme al Dr. Hedo e ai due androidi Gamma 1 e Gamma 2 darà non poche gatte da pelare ai Guerrieri Z.

Dopo la pubblicazione di Super Hero, TOEI Animation e Akira Toriyama non si danno pace, e sembrerebbero già al lavoro sul prossimo film di Dragon Ball Super. Film che quindi potrebbe arrivare già nel giro dei prossimi due anni, con le nuove animazioni utilizzate per Super Hero.