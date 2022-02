Dragon Ball Super: Super Hero, sarà scontro tra Androidi? Una sfida tra generazioni

Con Goku e Vegeta lontani dagli eventi, probabilmente impegnati negli allenamenti estenuanti con Whis e Broly, toccherà agli altri Guerrieri Z difendere il pianeta Terra dalla minaccia del Red Ribbon. In Dragon Ball Super: Super Hero sarà scontro tra due generazioni tra Androidi?

Gohan e Piccolo non saranno i soli ad affrontare l'organizzazione criminale del Fiocco Rosso. Nella notte, al Dragon Ball Games Battle Hour, è stato presentato il poster promozionale di Super Hero, una locandina in cui vediamo i personaggi principali del movie in 3DCG.

Tra di essi, spiccano ovviamente Goten e Trunks, ormai divenuti adulti, ma non solo. Oltre ai due Saiyan Mezzosangue, troviamo un altro Guerriero Z, la cui presenza nel film finora non era mai stata confermata. Parliamo di C-18, ex avversaria della Saga di Cell della serie Z.

Coinvolta negli eventi del film, potrebbe tornare a combattere per proteggere suo marito Crilin e sua figlia Marron. C-18 dovrà dunque confrontarsi con una nuova generazione di androidi costruita dal malefico Dr. Hedo del Red Ribbon. L'Androide 18 sfiderà Gamma 1 e Gamma 2, probabilmente con l'aiuto di suo fratello C-17. In Dragon Ball Super: Super Hero potremmo dunque assistere a una sfida tra androidi, di vecchia e nuova generazione, che porterebbe a riformare l'iconica e temibile coppia 17 e 18. Nel piano d'attacco dei villain di Super Hero, però, scopriamo che i due nuovi antagonisti sono dotati di poteri formidabili.