Dragon Ball Super: Super Hero, le scuse di Toriyama al doppiatore del villain principale

Dopo l'uscita in Giappone di Dragon Ball Super: Super Hero, il maestro Akira Toriyama, fortemente coinvolto nel progetto, continua a rivelare alcune informazioni inerenti alla produzione. In seguito ai dettagli rivelati su Piccolo, il suo personaggio preferito, il sensei si è scusato con il doppiatore del vero antagonista della pellicola.

Come molti di voi già sapranno, grazie ai numerosi spoiler pubblicati in rete, il villain in questione è Cell Max, una versione potenziata e gigantesca dell'androide introdotto in Dragon Ball Z. Un ritorno che molti appassionati hanno accolto con clamore ed entusiasmo, considerando anche l'importanza di poter rivedere Gohan, tornato protagonista, contro Cell.

Con gli apprezzamenti sono arrivate anche le critiche, volte soprattutto alla poca profondità e pessima caratterizzazione donate ad un personaggio del genere. Cell Max non brilla certamente per i dialoghi, in quanto si esprime fondamentalmente tramite dei versi, come se fosse un vero e proprio Kaiju.

Ed è proprio riferendosi a questa scelta che Toriyama ha posto le sue scuse al doppiatore Norio Wakamoto: "è un gigante con colori eccessivamente brillanti, che semina distruzione facendo versi, quindi mi sento in colpa per il doppiatore, ed è un veterano del settore. Mi dispiace molto".

Ricordiamo infine che Dragon Ball Super: Super Hero arriverà in Italia a settembre.