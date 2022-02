Dragon Ball Super: Super Hero, secondo un leaker ci saranno anche Goten e Trunks adulti

Il prossimo film di Dragon Ball porterà gli spettatori un po' più avanti nel tempo rispetto alla situazione attuale. Dragon Ball Super: Super Hero sarà ambientato dopo la saga di Granolah e ciò vuol dire che passerà qualche altro mese nella timeline, abbastanza per far crescere Pan. Ma la figlia di Gohan e Videl non è l'unica a crescere.

Visto il periodo, nello stesso momento anche Goten e Trunks dovrebbero diventare finalmente adolescenti, come li vedemmo alla fine di Dragon Ball Z. Non sappiamo però se la scelta di Toriyama e del resto della produzione sarà questa. Tuttavia il leaker DBS Chronicles su Twitter ha condiviso alcune immagini del merchandising in arrivo per Dragon Ball Super: Super Hero e, studiandoli, ha supposto che nel film ci potrebbe essere spazio per i due mezzi saiyan.

E se Goten e Trunks arrivassero davvero in Dragon Ball Super: Super Hero allora dovrebbero finalmente superare la fase da ragazzini per evolvere e tornare al centro delle dinamiche dell'universo di Dragon Ball. Ovviamente è ancora presto per confermare la loro apparizione, dato che i personaggi che potrebbero apparire in un altro prodotto segreto sono tanti. Ma la timeline avanza e prima o poi il momento di crescere per Goten e Trunks arriverà.