Dragon Ball Super: Super Hero, secondo un rumor tre personaggi avranno un ruolo marginale

Ad accompagnare l'attesa dell'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero, programmato per l'11 giugno, sono stati diversi trailer e video promozionali. Essi hanno mostrato per la prima volta le nuove, innovative animazioni che TOEI Animation ha utilizzato appositamente per il nuovo lungometraggio di Goku e compagni.

Nel nuovo teaser trailer di Dragon Ball Super: Super Hero Gohan è protagonista assoluto, e si mostra nella sua forma finale. Forma che era già stata annunciata, ma che è stata mostrata per la prima volta solo la scorsa settimana, e sembra essere molto simile all'Ultra Istino incompleto di Goku. Oltre a Gohan, nei trailer è stato dato particolare risalto a Piccolo e all'Esercito del Fiocco Rosso, villain principale del film.

Secondo un rumor che sta circolando in rete, tre personaggi importantissimi di Dragon Ball avranno un ruolo marginale in Super Hero. Come possiamo vedere nel tweet di @DBSChronicles, sembrerebbe che Goku, Vegeta e Broly non si trasformeranno in Dragon Ball Super: Super Hero, e anzi, non torneranno nemmeno a casa sul pianeta Terra.

I tre Saiyan si stanno infatti allenando sul pianeta di Beerus e Whis, per migliorare la loro tecnica di combattimento. Tutto lascia quindi presagire che, di fronte alla minaccia del nuovo Esercito del Fiocco Rosso, in Dragon Ball Super: Super Hero Gohan e Piccolo faranno le veci di Goku e Vegeta, al fine di salvare il pianeta Terra.

Oltre ai rumor e alle novità ufficiali su Dragon Ball Super: Super Hero, è stato rivelato anche il titolo dei 23 brani che comporranno la colonna sonora, per la gioia dei fan più curiosi. Siete pronti per vedere il film del riscatto di Gohan?