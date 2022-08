Dragon Ball Super: Super Hero e il segreto di Bulma, cosa fa la scienziata nel film

Il progetto cinematografico di Dragon Ball Super ha trovato un nuovo film con il quale allargare la propria storia. Dopo Broly, arrivato in Giappone nel 2018, è stato il turno di Dragon Ball Super: Super Hero, un film completamente realizzato in 3DCG e che ha visto una nuova storia concentrarsi non su Goku e Vegeta ma su Gohan e Piccolo.

Ma non c'è di certo soltanto Piccolo nel film. Ci sono tanti personaggi dell'anime di Dragon Ball che, anche se soltanto brevemente, compaiono sempre. Non può mancare ad esempio la presenza di Bulma, storica coprotagonista femminile che accompagnò Goku nel suo primo viaggio alla ricerca delle Sfere del Drago. E proprio riguardo queste, in Dragon Ball Super: Super Hero viene svelato un segreto di Bulma.

Piccolo va da lei per chiedere aiuto contro gli androidi, ma alla Capsule Corporation scopre che Bulma ha aperto una divisione concentrata sulla ricerca delle Sfere del Drago. Questo perché Bulma chiede sempre di essere ringiovanita o di migliorare la propria bellezza, mandando poi immediatamente i suoi ricercatori in giro per ritrovarle il prima possibile. La scienziata non è nuova a queste cose, dato che recentemente si è fatta ringiovanire di circa cinque anni.

Tra poche settimane, Dragon Ball Super: Super Hero debutterà anche in Italia.