Dragon Ball Super: Super Hero sfonda quota 1 miliardo di yen al botteghino giapponese

La delusione per il lungo ritardo causato dall'attacco hacker a TOEI Animation è stata ripagata. L'11 giugno, Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto il suo maestoso debutto nei cinema giapponesi e a soli 10 giorni dalla premiere ha fatto registrare incassi record: ecco le cifre del nuovo film anime del franchise.

I numeri al botteghino di Dragon Ball Super: Super Hero parlano chiaro: i fan giapponesi stanno amando l'anime movie in 3DCG con Gohan e Piccolo come protagonisti assoluti. Come riportato dal Twitter del lungometraggio, al momento gli incassi al box office sono pari a 1,2 miliardi di yen. Tuttavia, secondo indiscrezioni pubblicate da Mantan Web, in realtà la pellicola avrebbe incassato una cifra pari a quasi 9 milioni di euro, per un totale di più di 940.000 biglietti venduti.

Questa cifra è destinata a crescere inesorabilmente. Stando a quanto riportato, dal 25 giugno, gli spettatori paganti che assisteranno alle prossime proiezioni del film riceveranno una delle due illustrazioni omaggio realizzata da Akira Toriyama stesso. Queste, sono realizzate in edizione limitata per una disponibilità totale di solo un milione di pezzi.

Sebbene sia ancora in proiezione nelle sale giapponesi, un prossimo film di Dragon Ball Super pare già essere in produzione. Nel frattempo, si attende l'uscita di Super Hero nei box office internazionali. E voi, assisterete alla prima italiana?