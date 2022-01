Dragon Ball Super: Super Hero, uno sguardo al nuovo QG del Fiocco Rosso

Lo studio TOEI Animation è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto legato alla gallina dalle uova d'oro del capolavoro di Akira Toriyama. Dragon Ball Super: Super Hero è dunque atteso al debutto nei cinema giapponesi ad aprile e vedrà il ritorno di una vecchia organizzazione.

Gli antagonisti principali del nuovo film saranno i membri dell'Armata del Fiocco Rosso, una banda che Goku e i suoi amici hanno già affrontato in passato. L'autore, per riportare in auge l'organizzazione, ha ridisegnato per loro un nuovo quartier generale che abbiamo già intravisto in una prima immagine promozionale di DB Super: Super Hero.

Nelle scorse ore è trapelata una seconda immagine, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e purtroppo in scarsa qualità, che fornisce una visione dell'intero complesso da una visuale differente. Nonostante la qualità non sia eccelsa, l'ambientazione del QG è facilmente riconoscibile in un paesaggio piuttosto affascinante a livello visivo. Le descrizione accanto, invece, ribadisce ulteriormente la posizione di Toriyama come designer principale del complesso nonché il ruolo degli animatori TOEI che hanno poi ampliato ed arricchito l'idea originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo quartier generale del Fiocco Rosso, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.