Dragon Ball Super: Super Hero, Shonen Jump dedica una pagina a Pan

TOEI Animation sta rilasciando sempre più informazioni sul nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero. Oltre ai recenti trailer, mostrati in seguito all'attacco hacker che ha causato il rinvio dell'esordio del film, le ultime novità di Dragon Ball Super: Super Hero hanno riguardato Goten, Trunks e gli androidi.

Un personaggio che sarà sicuramente presente in Dragon Ball Super: Super Hero ma di cui si è parlato poco è Pan, figlia di Gohan e Videl. La giovane potrebbe essere solo una comparsa nel film, oppure avrà un ruolo di rilievo? I fan sicuramente gradirebbero la seconda opzione: di recente una fanart di Pan nello stile del poster di Dragon Ball Super: Super Hero è spopolata in rete.

Tramite le pagine della rivista Shonen Jump sono state svelate delle novità riguardanti il ruolo di Pan nel film. Come possiamo vedere nel tweet di @DbsHype1, la ragazza apparirà più matura rispetto a come l'avevamo vista nel finale di Dragon Ball Z, e viene descritta come una nuova eroina. Alle sue spalle nell'illustrazione vediamo Piccolo e Gohan, rispettivamente il suo maestro e suo padre. Manca solo il nonno Goku, che siamo sicuri aiuterà la piccola nel film.

E voi, siete curiosi di vedere Pan in un ruolo di rilievo in Dragon Ball Super: Super Hero?