Dragon Ball Super: Super Hero e le similitudini con Bio Broly: arriverà anche Bio Cell?

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo lungometraggio del mondo delle sette sfere. L'attesa degli ultimi anni è stata ripagata da un nuovo progetto cinematografico che, in realtà, non ha convinto pienamente tutti per le prime informazioni giunte, tra produzione in 3DCG e antagonisti finora coinvolti.

Il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha illustrato meglio quali sono i protagonisti che si faranno vedere di più - Goku e Piccolo in primis, accompagnati da Pan - e i nuovi antagonisti - due personaggi all'apparenza cattivi e ispirati ai super eroi più alcuni membri del Red Ribbon. E tutto ciò sembra portare ad alcune somiglianze con il film Dragon Ball Z - L'irriducibile bio-combattente, undicesimo lungometraggio della serie Z.

L'utente Renaldo ha catturato alcuni screen che permettono di fare un confronto tra i personaggi inseriti nel film degli anni '90 e quello attuale, con somiglianze molto nette tra i personaggi nuovi. Senza contare che proprio Broly apparirà in Dragon Ball Super: Super Hero, inserendo un altro collegamento tra i due film. In più, abbiamo a che fare con i resti del Red Ribbon, organizzazione che sponsorizzava il Dottor Gelo e lo aiutò nella ricerca dei cyborg. Non sarebbe quindi anormale pensare che i due personaggi Gamma 1 e Gamma 2 siano cyborg nuovi di zecca, ma ciò potrebbe portare anche a un nuovo inserimento di Cell nella saga, magari con un corpo completamente nuovo.

Una sorta di Bio Cell come fu per Bio Broly, ma stavolta magari con più carisma e pericolosità. Vi piacerebbe vedere Cell tornare in Dragon Ball Super?