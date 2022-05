Dragon Ball Super: Super Hero, la sinossi ufficiale del film di Crunchyroll

È da diverso tempo che si discute di Dragon Ball Super: Super Hero, la prossima avventura di Goku e compagni che li porterà nuovamente nell'universo animato. Già, perché dalla fine della serie televisiva, seguita immediatamente dal film Broly, si è creato un vuoto che è stato riempito solo parzialmente dal manga disegnato da Toyotaro.

Non è bastato l'hackeraggio a Toei Animation, Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nei cinema giapponesi a giugno 2022, quindi soltanto con un leggero ritardo rispetto ai primi piani. Ma il paese del Sol Levante non sarà l'unico teatro in cui sarà possibile vedere Goku e compagni. Infatti da qualche giorno è arrivato l'importante annuncio di Crunchyroll che ha avvisato che porterà il film in giro per il mondo con doppiaggio in varie lingue.

In attesa di conoscere nel dettaglio quando arriverà la pellicola in Italia, Crunchyroll pubblica la sinossi ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero. "L'armata del Fiocco Rosso fu distrutta un tempo da Goku. Gli individui che portano avanti il loro spirito hanno creato gli androidi definitivi, Gamma 1 e Gamma 2. Questi due androidi si fanno chiamare 'Super Eroi'. Iniziano attaccando Piccolo e Gohan... qual è l'obiettivo di questa nuova armata del Fiocco Rosso? Con il pericolo imminente, è ora di risvegliarsi, supereroi".