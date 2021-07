Dragon Ball Super: Super Hero, SLICE OF LIFE! Uscita, trama, produzione

Al San Diego Comi-Con 2021, Toei Animation ha svelato i primi dettagli su Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film del franchise in uscita nel 2022. Ma cosa sappiamo esattamente su questo nuovo lungometraggio? Chi sarà il protagonista e quali saranno le caratteristiche in grado di renderlo un film unico?

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nuovo video in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni condivise dallo studio, ora disponibile sul canale YouTube di Everyeye Plus. Al momento Toei Animation non si è sbilanciato troppo con le informazioni, ma fortunatamente teaser e dichiarazioni della produzione hanno contribuito a delineare un primo profilo di questa nuova pellicola.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà realizzato, almeno in parte, con la tecnica della CGI, una scelta che ha fatto molto discutere la fanbase. Il primo teaser trailer mostra Goku mentre compie dei saltelli di riscaldamento, quindi possiamo supporre che il Saiyan continui ad essere il protagonista indiscusso, anche se Piccolo e Pan hanno ricevuto parecchio spazio durante la presentazione. Inoltre, lo studio ha confermato che questa pellicola sarà la prima con componenti slice of life, un'altra dichiarazione che ha lasciato molti fan a bocca aperta.

Tra gli altri dettagli, sappiamo che il nuovo film sarà ambientato dopo un time skip, quindi potremmo trovarci in un periodo persino successivo agli eventi del manga, dove al momento Goku e Vegeta si stanno confrontando con il sopravvissuto Granolah. Un salto in avanti sorprendente, con i protagonisti ancora più forti rispetto allo scontro con Broly, scelta che non può non far pensare all'introduzione di un villain completamente originale, probabilmente il più forte visto finora.

