Dragon Ball Super: Super Hero, una sorpresa dopo i titoli di coda: di che si tratta?

L'attesa per Dragon Ball Super: Super Hero si è finalmente conclusa qualche giorno fa con la distribuzione sul grande schermo della pellicola nel Sol Levante. La premiere ha sfidato persino DBS: Broly, il successo commerciale di TOEI Animation trasmesso la prima volta nell'ormai lontano 2018.

Ad ogni modo, l'ultima fatica di TOEI è stata leakata in rete a nemmeno 48 ore dalla distribuzione in sala, dando così modo a diversi utenti di recuperare il film attraverso registrazioni amatoriali a cui lo studio ha già mandato segnalazioni e minacce legali. Inevitabilmente anche l'ultima scena del lungometraggio è trapelata in rete, la sequenza nel quale i fan speravano nell'annuncio della nuova stagione di Dragon Ball Super. Vi ricordiamo, tuttavia, che quanto segue è uno spoiler importante e vi suggeriamo di proseguire nella lettura solo qualora siate consapevoli dei rischi.

Tagliando corto, la sequenza finale in questione non reca con sé alcuna novità su Dragon Ball Super 2, bensì una scena che tutta la community aspettava di vedere da tempo. Al termine della pellicola, dunque, si aprirà una clip di Goku e Vegeta mentre si allenano con quest'ultimo che, dopo un ultimo estenuante colpo, riesce finalmente a sconfiggere il rivale, il tutto di fronte a un Broly commosso.

E voi, invece, cosa ne pensate della vittoria di Vegeta contro Goku dopo tutto questo tempo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.