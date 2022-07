Dragon Ball Super: Super Hero, spunta una fan art di Gohan e Piccolo in stile retro

Nonostante Dragon Ball Super: Super Hero abbia deluso al box office, molti fan sono rimasti entusiasti della pellicola e delle nuove forme dei protagonisti. Gohan Beast e Piccolo sono riusciti a scacciare la minaccia dell'Esercito del Fiocco Rosso senza l'aiuto di Goku e Vegeta, impegnati in un duro allenamento sul pianeta di Beerus e Whis.

Le nuove forme di Gohan e Piccolo sono state però il principale motivo di disprezzo dei fan nei confronti di Dragon Ball Super: Super Hero, oltre alle innovative animazioni di TOEI Animation che non hanno lasciato il segno. Secondo molti, I due protagonisti raggiungono il nuovo stadio in maniera affrettata, senza che venga spiegato nel dettaglio come e perché avvenga la trasformazione.

La storia di Gohan Beast e Piccolo può aver fatto storcere il naso ai più, ma il loro design è stato davvero molto apprezzato. L'artista @Fantasticyouth7 ha realizzato un'illustrazione dei protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero in stile retro, ispirandosi all'anime di Dragon Ball Z. Nell'immagine, che potete vedere in calce alla notizia, Piccolo Orange guarda Gohan Beast davanti a lui con sguardo soddisfatto, mentre il Saiyan alza la testa al cielo.

Lo stile dell'illustrazione di @Fantasticyouth7 ci riporta ai tempi della prima battaglia con Cell, dove Gohan ha scatenato la sua furia trasformandosi in Super Saiyan 2.

Vi lasciamo alla fan art di Gohan Beast di Dragon Ball Super: Super Hero.