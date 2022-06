Dragon Ball Super: Super Hero, spunta una fan art con le nuove forme dei protagonisti

È passato ormai quasi un mese dall'11 giugno, data di debutto di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi. Sul web si è già cominciato a parlare del sequel di Dragon Ball Super: Super Hero, che potrebbe essere in programma per il 2024, mentre l'hype per il film in Italia continua a salire.

Crunchyroll porterà la pellicola doppiata nei cinema italiani prima di fine 2022, da cui è lecito attendersi un ottimo successo al botteghino. Purtroppo, molti spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero sono già emersi in rete, rendendo visibili a tutti le nuove forme dei protagonisti del lungometraggio.

Su Twitter, l'utente @fenyo_n ha pubblicato una delle prime fan art di Dragon Ball Super: Super Hero, che mostra Gohan, Piccolo e Cell nelle rispettive nuove forme. In primo piano troviamo Gohan realizzato in bianco e nero, eccezion fatta per gli occhi rossi che gli donano un'aria davvero minacciosa. Dietro di lui la nuova forma di cell, colorata parzialmente di arancione e senza pupille nelle orbite. In fondo troviamo Piccolo, visibilmente affaticato e colorato di giallo sbiadito. Attorno ai tre, troviamo piccoli disegni di altri personaggi in stile chibi, come fat Gotenks.

Lo stile di disegno utilizzato da @fenyo_n è ispirato a quello del maestro Akira Toriyama, e riporta alla mente la saga degli Androidi e di Cell direttamente da Dragon Ball Z. Ricordi felici, legati a una delle saghe più importanti di tutti i tempi nel mondo manga.